Il territorio montano e collinare piacentino è interessato da un’allerta gialla diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per criticità idrogeologica. L’allerta è scattata alle 12 di lunedì 24 maggio e proseguirà per 36 ore. Oggi sono previste precipitazioni su tutto il territorio in attenuazione dal pomeriggio.

