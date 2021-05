Tornano i giornali scolastici: oggi su Libertà “Il Calimero” degli studenti del Casali

Torna l’appuntamento di Libertà con i giornali scolastici degli istituti superiori della nostra provincia.

Oggi è nuovamente il turno del Calimero dell’istituto Casali di Piacenza: all’interno del quotidiano Libertà odierno i lettori potranno trovare 8 pagine ricche di colori, immagini e testi.

Nel giornale la redazione scolastica del Casali, guidata dal professor Stefano Groppi, tratta i temi più importanti scelti e selezionati dai ragazzi: si parla naturalmente della pandemia, ma anche di temi sociali profondi come inclusione, bullismo, femminicidio, dell’importanza dell’ascolto e della partecipazione. Potrete leggere anche delle tante offerte formative del Casali e del percorso di studio proposto ai presenti e futuri studenti.

In ogni pagina trovano spazio anche le notizie dedicate ai tanti progetti messi in atto dalla scuola, dedicati agli studenti, all’ambiente, a tutti gli studenti del territorio.

Ad accompagnare la lettura sono, come sempre, gli occhi dei redattori. Immortalati in fotografie e ripetuti in ogni pagina: non per nulla la testata recita “Uno sguardo sincero sul mondo intero”!

