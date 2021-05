Ansia, stress e insonnia per paura del Covid. Lo psichiatra Mosti: “Vivete il presente”

Il Covid ha lasciato pesanti strascichi sulle mente umana, ma anche a livello fisico. Malattie psicosomatiche, ansai, stress, disturbi del sonno. La paura e i lutti che hanno colpito il territorio sono fonte di traumi con cui le persone stanno facendo i conti. Auser Cultura Piacenza ha organizzato martedì 25 maggio, e il prossimo 8 giugno, due eventi aperti al pubblico e gratuiti, presso la palestra Ausl di via Pallastrelli con lo psichiatra, Antonio Mosti dedicati alla mindfulness. “E’ un modo per apprendere e porsi saggiamente nei confronti di tutto ciò che sta accadendo – spiega Mosti – bisogna vivere il presente e non farsi coinvolgere dai pensieri che arrivano”.

Un anno di pandemia ha messo a dura prova le nostre possibilità di fronteggiare lo stress di fronte alla minaccia, al dolore, alla sofferenza e alla solitudine. Il mindfulness può essere un metodo molto utile per rigenerare le proprie risorse interiori.

