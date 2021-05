Fedex Tnt, il 9 giugno tavolo in Regione. I sindacati: “Riaprire il sito piacentino”

Non si fermano i tentativi per la riapertura della Fedex Tnt a Piacenza. Il 9 giugno, infatti, si aprirà in Regione un tavolo sul futuro della sede piacentina del colosso della logistica. “L’obiettivo comune è chiaro: la riapertura del sito produttivo piacentino, mettendo in salvo così le centinaia di famiglie gettate nella disperazione da una decisione unilaterale, inaccettabile e improvvisa della multinazionale che ha abbassato le serrande sul futuro dell’Hub di Piacenza”. E’ quanto si legge in un comunicato sindacale a firma Filt Cgil Emilia-Romagna, Fit Cisl Emilia-Romagna, UilTrasporti Emilia-Romagna, che prosegue: “Questo atto unilaterale è arrivato dopo le rassicurazioni spese da Fedex a tutti i tavoli istituzionali. Mettere in campo tutti gli strumenti del ‘Patto per il Lavoro e per il Clima dell’Emilia-Romagna’, l’accordo tra 55 realtà sociali (sindacati, imprese, istituzioni e società civile), è un passo importante nella battaglia per la riapertura del sito piacentino di Fedex”

“La qualità delle relazioni tra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali è fondamentale per lo sviluppo del territorio, e FedexTnt si pone fuori dal Patto con i suoi comportamenti su Piacenza – prosegue la nota -. L’intera comunità regionale si è impegnata e si impegnerà su obiettivi strategici definiti sulla base di una progettazione condivisa, e la conseguente assunzione di responsabilità di ciascuno e dell’intera ‘squadra’ deve andare verso la riapertura del sito Fedex Tnt a Piacenza. È inaccettabile – proseguono i sindacati – il comportamento ondivago della multinazionale: non c’è sviluppo senza rispetto dei lavoratori e delle istituzioni, non c’è sostenibilità economica senza sostenibilità sociale e ambientale”.

VERTENZA FEDEX, IL COMUNICATO DEI SI-COBAS