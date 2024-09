Scuola, verso la ripartenza: “A Piacenza una cattedra su quattro è ancora vacante”

Si preannuncia un altro avvio nel caos quello che attende la scuola piacentina (e italiana) il 16 settembre. Ma, per i sindacati, il livello di confusione e di ritardi nell’assegnazione dei posti (tantissimi) ai supplenti sarebbe senza molti precedenti. L’anno scorso il 28 agosto si chiuse con i supplenti annuali già tutti in cattedra.

Adesso, questo appare una chimera, nella fragile speranza che l’algoritmo ministeriale che distribuisce le cattedre fra le 150 sedi singolarmente prescelte diventi finalmente operativo.

Ieri, e anche oggi, si sta procedendo alle nomine dei precari per un posto di Ata, ovvero, bidelli, assistenti tecnici e amministrativi. Qui le operazioni avvengono in presenza, all’Isii Marconi. Tutto il resto, per gli aspiranti docenti, sarà delegato al metafisico logaritmo. Al momento, secondo i sindacati, resta scoperto un quarto delle cattedre di docenza.