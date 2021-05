“Il nostro non è un hobby ma un lavoro”. La protesta delle orchestre da ballo

“Il nostro non è un hobby ma un lavoro: ci sentiamo discriminati rispetto a tutte le altre categorie economiche e professionali del Paese. Vogliamo ripartire”.

E’ il grido disperato, lanciato a passo di musica, degli oltre 150 musicisti delle orchestre da ballo provenienti da tutta Italia che questo pomeriggio, venerdì 28 maggio, si sono dati appuntamento in piazza Cavalli a Piacenza per chiedere al più presto di “tornare a lavorare come tutti gli altri. Siamo una medicina per lo spirito e per l’anima – hanno spiegato i manifestanti dopo aver cantato l’inno nazionale con la mano sul cuore – non meritiamo questo trattamento da parte delle istituzioni”.

Durante l’incontro si sono susseguiti diversi interventi, tra cui un flash-mob ritmico con le percussioni. Presenti alla manifestazione anche Giordano Sangiorgi, promoter musicale nonché ideatore e organizzatore del Mei (Meeting Etichette Indipendenti) e il senatore di Forza Italia, Marco Perosino.