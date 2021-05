Covid, 34 multe in una settimana. Da domani clienti anche all’interno dei locali

Domani primo giugno a Piacenza e provincia, come nel resto dell’Emilia Romagna e delle regioni in Zona gialla, entreranno in vigore le nuove regole anti contagio; in particolare, per ristoranti e bar torna la possibilità di servire i clienti anche al chiuso, fermi restando il pieno rispetto dei protocolli sanitari.

“Resta, tuttavia, indispensabile – precisa la prefettura – non abbassare il livello di attenzione, che invece deve restare alto così come scrupoloso deve rimanere il rispetto delle misure precauzionali”.

Per quanto riguarda i controlli legati alla pandemia, dal 24 al 30 maggio le forze di polizia statali e locali hanno effettuato 626 servizi con l’impiego di 1.254 uomini: 1.240 persone e 39 attività o esercizi commerciali sono state verificate, con 34 sanzioni a carico di cittadini.

Nel solo fine settimana del 29 e 30 maggio, sono state controllate 425 persone e 22 attività, con 19 sanzioni a carico di cittadini.

Dall’8 marzo 2020 sino al 23 maggio 2021 sono state controllate in questa provincia 132.742 persone e 7.869 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4.306 persone, 95 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena.