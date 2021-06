Il primo caffè al banco dopo mesi, baristi: “Speriamo di non chiudere mai più”

Il primo caffè consumato al banco dopo mesi di restrizioni anti-Covid, ha un sapore ancora più intenso. E’ il sapore della libertà riconquistata e del ritorno alla normalità per clienti e baristi. Una categoria, quella degli esercizi pubblici, pesantemente compromessa a causa della pandemia e delle disposizioni emanate dal Governo per contrastare la diffusione del virus. Chi non aveva spazio esterno è stato due volte penalizzato. Da oggi, 1 giugno, gli esercenti possono però tirare un sospiro di sollievo. Anche a Piacenza, così come nel resto d’Italia riaprono gli spazi interni dei pubblici esercizi. “Speriamo di non dover chiudere mai più- il commento unanime – altrimenti sarebbe una tragedia”.

