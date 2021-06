Ausl, vaccinazioni a pieno regime: “Obiettivo 5mila al giorno”. Un aiuto dal Rotary

Lavora a pieno regime la macchina dei vaccini a Piacenza, con 3500 dosi somministrate ogni giorno. La sfida dell’Ausl è di aumentare a 5mila per arrivare a 210mila vaccinati con almeno una dose entro agosto. Per farlo, sarà utile la collaborazione del Rotary di Piacenza e provincia. 30 in tutto i volontari che si metteranno a disposizione, nei centri vaccinali, per dare una mano nelle relazioni con il pubblico.

