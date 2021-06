Vaccini, ottomila quarantenni hanno prenotato. Tremila messaggi non sono arrivati

Erano 13mila i piacentini di età compresa tra 40 e 49 anni che nelle scorse settimane si erano registrati sul sito della Regione Emilia-Romagna per manifestare l’intenzione di volersi vaccinare. Giovedì 3 giugno, avrebbero dovuto ricevere dall’Azienda sanitaria il messaggio con le indicazioni relative alla prenotazione ma, in diversi hanno segnalato alla nostra redazione di non averlo ricevuto pur avendo inserito il numero di cellulare, come indicato sul portale. L’Azienda sanitaria di Piacenza ha inviato 13mila messaggi ma risulta ne siano arrivati circa 10mila.

Da ieri, 4 giugno, tutti i nati tra il 1972 e il 1981 compresi, possono prenotare la data della vaccinazione. Ottomila ieri lo avevano già fatto.

PRENOTAZIONI DAL 7 GIUGNO – Lunedì 7 e martedì 8 giugno le agende si apriranno per chi ha un’età compresa tra 12 e 19 anni , il 9 e il 10 potranno prenotarsi i 35-39enni, l’11, 12 e 13 toccherà a chi ha un’età compresa tra 30 e 34 anni, il 14 e il 15 tocca ai 25-29enni, il 16, 17 e 18 si chiude con i 20-24enni. Entro il 18 giugno dunque avranno un appuntamento tutte le persone fino a 39 anni che desiderano vaccinarsi.

VACCINI IN FARMACIA – Inoltre, a dare man forte alla campagna vaccinale, compatibilmente con l’arrivo delle dosi, saranno i farmacisti. Dopo aver partecipato ai corsi teorici, scatteranno da metà giugno quelli pratici. Indicativamente dal 20 giugno dunque, anche i farmacisti piacentini che hanno completato il corso potranno somministrare le dosi.