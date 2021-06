Le nuove misure anti Covid: da oggi, al 21 giugno, coprifuoco a mezzanotte

Come previsto dall’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in materia di norme anticontagio, scatta oggi un nuovo allentamento delle regole. Per tutte le regioni ancora inserite in “zona gialla”, compresa l’Emilia Romagna e dunque Piacenza, il coprifuoco scatterà non più dalle 23, ma dalla mezzanotte. Un limite che sarà invece completamente superato per le regioni (Sardegna, Molise, Friuli, Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo) ufficialmente classificate come “zone bianche”.

Rimane invece fissata per il 21 giugno la data per la quale tutta Italia vedrà eliminato il coprifuoco, fatto salvi i casi in cui, nel corso delle prossime settimane, altri territori dovessero uscire dalla “zona gialla”.