A Castello torna la festa patronale: stand ridotti. In forse il luna park

Castel San Giovanni apre la via all’estate della ripartenza. Giovedì 24 giugno si terrà la festa patronale di San Giovanni Battista, primo evento di una certa portata ad essere organizzato, e quindi primo banco di prova, dopo oltre un anno di fiere e manifestazioni tutte quante azzerate per paura dei contagi. Il programma sarà ovviamente più “leggero”. I banchi dei fieristi saranno 45 tutti lungo corso Matteotti con spazi più larghi tra una postazione e l’altra. In contemporanea in piazza XX Settembre e in piazza Olubra ci sarà il mercato settimanale.

Saltano i chioschi gastronomici e resta in forse il luna park. La decisione di delocalizzarlo e ridurre il numero delle giostre ha fatto storcere il naso ai giostrai che si sono riservati di decidere se partecipare o meno.

