Al via oggi la vaccinazione per i dipendenti delle aziende. Già 500 prenotazioni arrivate

Prendono il via oggi, giovedì 10 giugno, le vaccinazioni anti-covid per il personale delle aziende iscritte alle varie associazioni di categoria. Le somministrazioni si effettueranno in una linea dedicata, messa a disposizione dall’Asl al polo vaccinale di Piacenza Expo, dotata di medico e infermiere. Le prenotazioni, tutt’ora aperte ai dipendenti che desiderano essere vaccinati, sono gestite da sette aziende di medicina del lavoro e al momento sono circa 500, ripartite in 5 giornate. Sulla base delle future prenotazioni e con la prossima apertura ai familiari dei lavoratori, verrà valutata l’attivazione di una seconda linea di vaccinazione.

