Emilia Romagna in zona bianca da lunedì. Attesa per domani la firma del ministro

“Dal monitoraggio dei contagi continuano ad arrivare segnali confortanti dal punto di vista dell’andamento della curva pandemica. Dati che, con ogni probabilità, domani venerdì 11 giugno dovrebbero portare il ministero della Salute Roberto Speranza ad emettere l’ordinanza che porterà, da lunedì 14, l’Emilia-Romagna in zona bianca”.

Lo riporta l’agenzia Ansa e lo ha confermato l’assessore alla Sanità dell’Emilia Romagna Raffaele Donini a margine di una conferenza stampa a Bologna.

Con l’ingresso in area bianca decadranno le restrizioni, compreso il coprifuoco a mezzanotte. Resteranno comunque l’obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento sociale, mentre i bar e i ristoranti all’aperto non saranno soggetti a limitazioni mentre per quelli al chiuso rimarrà il limite di sei persone a tavolo.