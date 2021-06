Trattore si ribalta nel bosco a Pecorara: trauma cranico e gamba rotta per il guidatore

Un trattore si è ribaltato in un bosco a Moiaccio di Pecorara, in Alta Valtidone. Il guidatore, un agricoltore di 75 anni della zona, è rimasto seriamente ferito, dopo aver battuto la testa e riportato la probabile frattura di una gamba.

Il figlio ha allertato i soccorsi ed è immediatamente corso ad aiutare il padre, caricandolo sulla benna di un altro mezzo e portandolo in una zona abitata, dove è stato raggiunto dai soccorsi. Sul posto l’ambulanza della Pubblicità assistenza e l’automedica di Bobbio l’eliambulanza di Brescia e la squadra del Soccorso alpino Monte Alfeo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Piacenza, non in pericolo di vita.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

