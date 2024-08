Ex oratorio di Vallerenzo: lavori conclusi, ora apre a matrimoni ed eventi pubblici

L’ex oratorio di Vallerenzo di Pecorara può di nuovo ospitare cerimonie, matrimoni e piccoli eventi pubblici. Si sono conclusi i lavori che hanno finalmente restituito dignità ad un piccolo gioiello storico architettonico che già in passato, dopo un non facile iter per passarne la proprietà dal privato all’ente pubblico locale, era stato oggetto di interventi. Lavori che non avevano però risolto il problema che ora rischiava di comprometterne in maniera importante la fruibilità. Quello cioè della risalita di umidità dal sottosuolo.

Un po’ di storia

Fu don Lodovico Bertola, a metà Settecento, a volere la costruzione di un oratorio intitolato alla Madonna della Misericordia e di San Lodovico in Vallerenzo. All’epoca era un oratorio privato aperto al culto e restò di proprietà della stessa famiglia, Bertola, per oltre due secoli. Nel corso del tempo iniziò un lento declino, fino al crollo di una parte del tetto. A partire dal 2004 vi fu il passaggio all’ente pubblico e il graduale restauro.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ