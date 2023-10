Malore fatale dopo l’allenamento: piacentino di 66 anni muore a Pecorara

Un atleta di 66 anni è stato colto da malore è morto subito dopo aver terminato la sessione di allenamento a Pecorara. Inutili i tentativi dei compagni di squadra, dello Spartan team Valtidone, che per primi hanno tentato di praticargli un massaggio cardiaco e inutilo sono stati anche i tentativi dei sanitari del 118 e della Croce Rossa di Borgonovo. L’uomo non si è più ripreso. Sul posto è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso ma il suo intervento non è purtroppo servito. Increduli i compagni di squadra con cui fino a pochissimi minuti prima l’uomo si era allenato e si era intrattenuto dando loro appuntamento dopo pochi giorni.

