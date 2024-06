Malore fatale per il dottor Carlo Alberto Tacchini, la comunità di Travo in lutto

Evidentemente, date le sue conoscenze mediche, appena sentito un dolore anomalo al torace ha capito subito cosa stava succedendo e si è rivolto alla sede della Pubblica assistenza di Travo. Ma viste le sue condizioni, i volontari non hanno potuto far altro che richiedere l’intervento dell’elicottero del 118, purtroppo inutilmente. È morto così, a causa di un malore improvviso a 72 anni, il dottor Carlo Alberto Tacchini, specialista in otorinolangoiatria molto noto, avendo lavorato anche all’ospedale di Piacenza.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di ieri, quando il medico piacentino, che abitava a Travo, si è presentato alla sede della Pubblica assistenza e soccorso Val Trebbia per cercare aiuto. Ai presenti ha spiegato di avere un forte dolore toracico e poi si è accasciato.

Arresto cardiaco fatale

Subito è stato caricato in ambulanza ed è stato richiesto al tempo stesso l’intervento dell’auto infermieristica del 118 e dell’elicottero da Parma. Quest’ultimo è atterrato nel frattempo al campo sportivo di Rivergaro, dove i medici hanno cercato di rianimarlo in una corsa disperata fino all’ospedale di Piacenza. Sembra, infatti, che il 72enne sia andato più volte in arresto cardiaco fino a quando, arrivati in città, il cuore ha smesso definitivamente di battere. E ogni altro tentativo di rianimarlo è stato allora inutile.

Il dottor Tacchini era molto conosciuto tanto a Travo quanto a Piacenza, dove per molti anni – oltre all’ambulatorio in via Borghetto -aveva lavorato per l’Ausl all’interno dell’ospedale cittadino, collaborando specialmente con il primario Domenico Cuda e poi alcuni anni fa, appena prima della pensione, con l’ultimo breve incarico di responsabile di Otorinolaringoiatria all’ospedale di Fiorenzuola.