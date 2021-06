Il manuale su virus e ristorazione scritto dagli studenti del Raineri Marcora

Gli studenti della II D indirizzo “Enogastronomia” dell’istituto alberghiero Raineri Marcora hanno realizzato un utilissimo vademecum intitolato “Virus e ristorazione”.

Un manuale di 28 pagine (peraltro molto ben confezionato graficamente) che inizia dalla spiegazione di cosa sia un virus e di come si riproduca, per poi approfondire gli aspetti legati al Covid 19: origine, rischi, prevenzione, comportamenti da tenere per evitare contagi e vaccinazioni.

Quindi la parte specificamente dedicata all’impatto sulla ristorazione, con analisi e consigli utili per chi ha un locale, chi ci lavora e chi ne è cliente.

COVID E RISTORAZIONE – LA GUIDA REALIZZATA DAGLI STUDENTI

“Il progetto si inserisce nell’insegnamento di quella Educazione civica – aggiunge la preside, Maria Teresa Andena – che punta a crescere cittadini attivi e consapevoli, che siano preparati ad analizzare la realtà e a vivere responsabilmente nella società”.

Fondamentale è stato il supporto degli insegnanti Ilaria Crescente di Scienze integrate e biologia e Ludovico Luccarelli di Scienze degli alimenti, con il coordinamento del docente di classe Anna Manfredi.

La guida dei ragazzi è pubblicata sul sito web del Raineri Marcora, è stata stampata e sarà consegnata a tutti i presidenti delle commissioni di Maturità dell’istituto ed è stata inviata all’Ufficio scolastico regionale e al ministero dell’Istruzione.