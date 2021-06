Furti e rapine sui treni: sette uomini identificati e denunciati dalla Polfer

Sette persone sono state denunciate dalla polizia ferroviaria di Piacenza, durante le attività di contrasto ai reati predatori a bordo dei treni e negli scali del territorio piacentino.

La prima indagine ha consentito di risalire all’identità dei tre autori di una rapina ai danni di due giovani viaggiatori, avvenuta la scorsa estate sulla tratta Piacenza-Lodi. Le due giovani vittime, due 19enni piacentini, sono state accerchiate da due egiziani di 18 e 21 anni e un 23enne marocchino, che con fare minaccioso si sono fatti consegnare soldi, smartphone ed altri effetti personali. I tre stranieri, per garantirsi più agevolmente la fuga, hanno costretto due ragazzi a scendere dal treno alla prima fermata. I tre rapinatori, identificati in esito alle indagini condotte, sono stati indagati per rapina; uno si trova già in carcere per altri reati.

Una seconda indagine ha permesso di denunciare in stato di libertà un 37enne, di origini campane che, nel periodo natalizio, ha rubato lo smartphone di un cliente all’interno del bar della stazione di Piacenza. Sempre uno smartphone è il bottino di un altro furto, accaduto nel mese di febbraio ai danni di un viaggiatore, a bordo di un treno regionale. Il sistema di videosorveglianza del convoglio ha incastrato un 24enne marocchino, identificato e denunciato per furto. Specializzato in furti di bagagli, invece, il ladro che, nel mese di maggio, ha portato via due trolley a una coppia di viaggiatori pugliesi. Si tratta di un 39enne marocchino, anche lui ripreso in azione dalle telecamere di bordo, rintracciato e denunciato. Lo stesso è risultato essere l’autore del furto di un altro bagaglio, su un convoglio regionale, nello scorso novembre, ai danni di un operaio parmense. Nell’occasione, il nordafricano aveva anche effettuato diversi prelievi al bancomat, con le carte di credito custodite all’interno della borsa.

Con l’aumento degli spostamenti in vista del periodo estivo e la progressiva ripresa delle attività in presenza è prevedibile che i professionisti del furto tornino in azione. E’ quindi fondamentale mantenere sempre elevati i livelli di attenzione per evitare di rimanere vittime di borseggio. Per conoscere le tecniche più utilizzate dai ladri in ambito ferroviario la campagna “Stop pickpokets” consultabile sul sito www.poliziadistato.it