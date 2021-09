Ferito nella lite, finisce in carcere dopo le cure. Doveva scontare due anni

Una lite tra senzatetto è stata sedata dalla polizia ferroviaria di Piacenza. Per cause da chiarire, un 25enne marocchino e un 35enne di origini sarde sono arrivati alle maniere forti nei pressi della stazione e gli agenti sono intervenuti per calmare gli animi. Ad avere la peggio il 35enne colpito al volto con un manico di scopa. L’uomo è stato condotto in pronto soccorso per le cure, ma all’uscita è finito in carcere. Dagli accertamenti è infatti emerso che doveva scontare due anni di reclusione per vecchi reati. Per il nordafricano è scattata invece la denuncia per lesioni aggravate.

