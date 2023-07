Rubano tablet e cellulare sul treno regionale: incastrati dalle telecamere a bordo

Rubano tablet e cellulare sui treno regionali, ma vengono identificati dalla Polfer di Piacenza attraverso le immagini delle telecamere a bordo. E’ l’esito di due indagini condotte dalla polizia ferroviaria del nostro territorio, che hanno consentito di fermare i presunti autori di furti ai danni dei pendolari.

La prima operazione ha riguardato un episodio accaduto lo scorso aprile nella tratta Parma-Piacenza quando un viaggiatore, dopo essersi addormentato, si è reso conto che nel frattempo dal suo zaino era stato rubato uno smartphone. “L’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente a bordo – spiega la Polfer – ha consentito di individuare il presunto autore del furto, un cittadino straniero di 18 anni residente nel Parmense, attualmente detenuto per altri reati. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato”.

La seconda indagine, svolta in sinergia con la squadra di polizia giudiziaria della Polfer del Veneto, ha portato all’identificazione del presunto autore del furto di un tablet ai danni di una viaggiatrice avvenuto a bordo di un treno regionale nella tratta Padova-Bologna lo scorso giugno. “Anche in questa occasione – comunica la Polfer – si sono rilevate fondamentali le telecamere che hanno incastrato il malvivente, un cinquantenne pugliese residente nel Ferrarese. L’uomo è stato poi rintracciato nei giorni successivi da un poliziotto della Polfer di Venezia che, libero dal servizio, ha riconosciuto la persona immortalata nelle immagini. Una volta fermato, l’uomo ha ammesso il furto e ha accompagnato gli agenti in un negozio di elettronica di Ferrara dove, nel frattempo, aveva consegnato il tablet per resettarne le impostazioni e renderlo nuovamente fruibile”. Il responsabile è stato denunciato per furto aggravato e il dispositivo elettronico è stato riconsegnato al legittimo proprietario.