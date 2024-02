Leonardo Notarbartolo, dal colpo del secolo al libro “Rubare l’impossibile”

ll ladro che ha messo a segno il colpo più consistente dell’ultimo secolo sarà sabato a Piacenza. Si tratta di Leonardo Notarbartolo che nel 2003 svuotò il caveau di Anversa, con alcuni complici riuscì ad eludere i più sofisticati sistemi di sicurezza mettendo a segno un colpo clamoroso che lo ha reso il ladro numero uno in Italia e probabilmente in Europa.

A lui è stata dedicata la serie televisiva “Everybody Loves Diamonds” girata nel 2023.

Leonardo Notarbartolo sarà a Piacenza sabato 24 febbraio alle ore 18, al circolo culturale Chez Moi in piazza Borgo per parlare del suo libro intitolato “Rubare l’impossibile” edito da Rizzoli. Nel volume l’autore ripercorre le sue imprese di ladro fin da quando era bambino per arrivare al fatidico giorno in cui si trovò all’interno del caveau che era considerato il più sicuro del mondo. Modererà l’incontro il giornalista di Libertà Ermanno Mariani.

