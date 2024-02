Razzie a Pittolo, Agazzano e Borgonovo: fermata banda di scassinatori albanesi

Colpo letale dei carabinieri a una banda di scassinatori albanesi specializzata in furti in abitazione. In un caso avrebbero anche compiuto una rapina sempre in abitazione e proprio questo episodio ha condotto i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia sulla pista della gang.

Diverse le razzie compiute in varie province del Nord, fra cui Piacenza dove i malviventi avevano razziato tre case a Pittolo, una ad Agazzano e una a Borgonovo. La banda era composta da dieci albanesi, alcuni dei quali irregolari sul territorio italiano, e un avellinese, tutti di età compresa fra i 26 e i 75 anni. Sul finire di gennaio i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia, in collaborazione con i colleghi di Milano e Bergamo, hanno eseguito 11 misure cautelari (10 in carcere e una ai domiciliari) al momento quattro sono ancora irreperibili.

Gli inquirenti hanno attribuito al gruppo furti nelle province di Brescia, Bergamo, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia. Per quanto riguarda la nostra provincia il 21 luglio dello scorso anno alcuni componenti della banda avevano saccheggiato tre case di Pittolo, in un caso erano spariti monili d’oro e carte di credito, in un altro avevano rubato un orologio Omega del valore di oltre 5mila euro mentre nel terzo furto erano spariti monili d’oro, carte di credito e bancomat. Le carte di credito e i bancomat erano poi serviti per prelevare 1.500 euro. Il 29 luglio gli scassinatori erano tornati nel Piacentino questa volta ad Agazzano, dove in una casa avevano rubato 400 euro e due carte di credito, a Borgonovo invece nel mese di febbraio sempre dello scorso anno avevano rubato monili d’oro per circa 1.000 euro e un’asciugatrice Bosch.

La procura di Brescia a carico degli arrestati ha formulato a vario titolo accuse di furti in abitazione e di autovetture, riciclaggio e ricettazione di veicoli e targhe di auto, di ricettazione e detenzione illegale di armi.