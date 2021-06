Tragedia ad Ancarano: un uomo finisce fuori strada con lo scooter e perde la vita

Nuova tragedia lungo le strade piacentine: nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno, ad Ancarano di Sopra (nel comune di Rivergaro) un uomo in sella ad uno scooter ha perso la vita in seguito ad un incidente. Stando a una prima ricostruzione l’uomo – di circa sessant’anni – stava procedendo sulla strada Cementirossi quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada finendo nel fossato che delimita la carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della pubblica assistenza Sant’Agata di Rivergaro e l’auto infermieristica del 118 da Piacenza, assieme all’eliambulanza proveniente da Parma. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La polizia locale sta compiendo i rilievi.