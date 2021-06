Borgonovo, dagli Amici dell’Hospice più di 3mila euro per formare gli infermieri

A Borgonovo i volontari dell’associazione Amici dell’Hospice hanno potuto nuovamente riunirsi. Lo hanno fatto in occasione della “Giornata del Sollievo”, che è stata l’occasione per accendere i riflettori sui volti dei volontari, il cui impegno verso la Casa per la cure palliative di Borgonovo non è mai scemato, nemmeno durante la pandemia. Proprio durante la Giornata del Sollievo l’associazione guidata da Monica Patelli ha fatto uno sforzo ulteriore destinando circa 3.500 euro di contributo all’Hospice. Di questi, una parte serviranno a sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale di infermieri e psicologhe.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI