Impossibile sedersi perché un arbusto ha totalmente ricoperto una panchina: succede in via Boreca a Borgotrebbia dove i residenti lamentano l’incuria del verde. Come documentano gli scatti, l’erba è alta e un albero ha avvolto una panchina rendendone impossibile la fruizione da parte dei cittadini che chiedono al Comune di intervenire.

