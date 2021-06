Sgorbati incontra gli ospiti della Cra Duemiglia. “Normalità a lungo negata”

Mattinata di festa, il 17 giugno, alla Cra Duemiglia di Sereni Orizzonti, dove l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati ha condiviso un momento di incontro e convivialità con gli ospiti della struttura. “È stato emozionante – sottolinea – poter stringere la mano delle persone e scambiare due chiacchiere in tranquillità, in giardino. Un piccolo spazio di normalità così a lungo negata e che finalmente, grazie all’impulso della campagna vaccinale e nel rispetto di tutte le misure precauzionali, abbiamo nuovamente potuto vivere insieme”.

La visita alla casa di riposo è stata anche, per l’assessore, l’occasione di ringraziare tutto il personale sanitario e socio-assistenziale che si prende cura degli ospiti: “La loro professionalità e la grande umanità nel rapporto con gli anziani, per tanti mesi impossibilitati a ricevere l’abbraccio dei propri affetti più cari, è stata determinante in tutte le fasi dell’emergenza. In questa circostanza celebriamo con riconoscenza anche il loro prezioso lavoro”.