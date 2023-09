ApP in consiglio: “Sospendere scelte fino al Pug”. Fantini: “No, sblocchiamo la città”

IN AGGIORNAMENTO

Per il gruppo di Alternativa per Piacenza bisogna “sospendere qualsiasi decisione” sul disegno della città “fino all’approvazione del Pug”, cioè il nuovo piano urbanistico generale in fase di allestimento. Parere contrario dell’assessore Adriana Fantini: “Piacenza è già rimasta troppo ferma, ora è tempo di renderla competitiva con i territori vicini, come Parma e Modena”. È uno dei passaggi emersi oggi nel dibattito in consiglio comunale sulle proposte di modifica al Dup, il documento unico di programmazione 2024-2026 della giunta Tarasconi. Su questo, infatti, si è concentrata l’aula di palazzo Mercanti, esaminando nove ordini del giorno presentanti dai gruppi come input allo strumento di pianificazione dell’amministrazione.

Luigi Rabuffi (ApP) ha chiesto di “sospendere, sino ad approvazione del Pug, ogni decisione, determinazione o intervento di carattere urbanistico che vincoli il territorio, fatta eccezione per quanto rappresenta un mero proseguimento di interventi precedentemente approvati e in fase di esecuzione, ovvero di quelli per i quali la legislazione fissa termini non derogabili”. Rabuffi, dunque, è tornato alla carica sull’urbanistica, dopo la bufera scatenata dalle sue accuse all’assessore Fantini (“ultrà della cementificazione” tanto da “poter essere stipendiata” dai costruttori), citando le principali decisioni già assunte dall’amministrazione, ad esempio l’area del nuovo ospedale, la riqualificazione di piazza Casali e piazza Cittadella, il deposito degli accordi operativi con i privati sulle aree ex Camuzzi, Germoglio, Galnea, Sift.

La proposta di ApP è stata respinta con 19 voti contrari, nove favorevoli e la non partecipazione di Trespidi. L’assessore Fantini ha motivato la contrarietà della maggioranza: “Questi progetti seguono strade e procedure diverse. Il parcheggio interrato di piazza Cittadella non è una scelta urbanistica, ma una partita in capo ai lavori pubblici a fronte di un contratto con il concessionario. La riqualificazione di piazza Casali ha una natura eccezionale, considerato il legame con il Bando periferie. Gli accordi operativi nascono da iter di pianificazione che arrivano da lontano e che potranno concretizzarsi solo se saranno approvati entro il 31 dicembre. Approvare questo ordine del giorno – ha aggiunto Fantini – significherebbe sospendere il complesso lavoro per realizzare il Polo del ferro, ma anche interrompere l’interlocuzione con la Difesa per acquisire l’ex Pertite in modo economicamente sostenibile per l’ente, il dialogo con gli atenei per l’individuazione di nuove sedi o, ancora – ha concluso l’assessore all’urbanistica – il confronto con Terrepadane sull’area dell’ex consorzio”.

Pronta, però, la replica di Stefano Cugini (ApP): “Nessuno dice di fermare le interlocuzioni, ma si invita a sospendere gli interventi in attesa del Pug”. Il capogruppo del Pd Andrea Fossati ha ribattuto che “il Pug ridisegnerà la città, non si può chiedere di congelare tutto”. Partendo da questo punto, Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) ha criticato gli accordi operativi che prevedono nuove strutture commerciali: “Centrosinistra e centrodestra sono contrari a nuovi supermercati, eppure le pratiche avanzano. Ma come si fa pensare di realizzare un supermercato nella zona residenziale di corso Europa, con enormi problemi di viabilità? Non a caso quell’area era residenziale, prima del piano urbanistico del 2016 varato dalla giunta Dosi”.

Il sindaco Katia Tarasconi ha puntualizzato che “se c’era una possibilità di fermare o modificare l’iter degli accordi operativi, la finestra era fino al 31 dicembre 2021. Ma non è stato fatto”. L’ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, ha ricordato che “resta il giudizio pendente sulla moratoria contro nuove strutture commerciali in città”, che era stata varata dalla precedente amministrazione di centrodestra e poi annullata dal Tar: “Presenteremo un’interrogazione per esortare la giunta Tarasconi a procedere con un’istanza di prelievo per chiedere al Consiglio di Stato di pronunciarsi”.

“RALLENTARE I VEICOLI A BORGHETTO” – Il gruppo di Fratelli d’Italia ha sollecitato l’amministrazione Tarasconi a “installare due soglie per il rallentamento dei veicoli in via Ferdinando di Borbone a Borghetto” come spiegato da Nicola Domeneghetti. L’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni ha dato parere favorevole: “È un intervento già nell’elenco delle progettazioni a favore della sicurezza stradale”. L’aula ha dato l’ok.