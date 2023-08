Aree studio e nuovo accesso: “Nel 2024 restyling della Cattolica dove c’era il caccia”

“La motivazione è solo una: dismettere il monumento per lasciare spazio alla riqualificazione dell’ateneo”. Non entra nel dibattito, men che meno nelle polemiche sull’opportunità di esporre un aereo militare in un luogo dedicato alla formazione dei giovani: il direttore dell’università Cattolica di Piacenza, Angelo Manfredini, si limita a ribadire l’esigenza di “portare avanti un’operazione di restyling a favore degli iscritti” che ha comportato la rimozione del caccia intercettore F-104, velivolo che era installato nel giardino interno in memoria di padre Agostino Gemelli.

Ecco, dunque, il progetto di trasformazione dell’ala della Cattolica di Piacenza dove l’aereo militare ha trovato casa fino a poche ore fa (ora è diretto nella base dell’Aeronautica di San Damiano, in attesa di una ricollocazione definitiva, forse nel museo di Volandia): i rendering mostrano nuove strutture per lo studio e la socializzazione degli studenti, attraverso particolari gazebo collocati nell’area verde, ma anche la riqualificazione dell’accesso all’università da via dell’Anselma, in modo da creare un campus unitario comprendente il collegio sant’Isidoro, la Residenza Gasparini e il Centro sportivo universitario. “I lavori – conclude Manfredini – partiranno entro la primavera del 2024”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: