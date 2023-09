Rifiuti abbandonati in via Roma, Lega: “Utilizzare le telecamere e-killer”

“Controllare in prima persona l’abbandono selvaggio dei rifiuti in via Roma e dintorni”. Lo chiede il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega), sollecitando l’amministrazione Tarasconi a “utilizzare gli agenti di polizia locale nelle zone più critiche per ridurre questo fenomeno di inciviltà” attraverso una particolare dotazione tecnologica: le telecamere e-killer, “apparecchi mobili, come foto-trappole, di cui il Comando dispone già, e che potrebbero rivelarsi parecchio utili”.

Zandonella rimarca infatti che la polizia locale di Piacenza conta “due telecamere e-killer, dispositivi sempre più diffusi sul territorio nazionale per emettere le sanzioni contro chi abbandona la spazzatura e, così, arginare questo fenomeno di degrado e malcostume”. Il problema è ormai noto. Anche nelle scorse settimane, Libertà e Telelibertà hanno dato conto di sacchi neri davanti alle porte, bidoni dell’umido strabordanti e disordinati, persino sedie rotte e scatoloni lungo il marciapiede di via Roma. Alcuni mesi fa, il Comune aveva annunciato l’avvio di un percorso di sensibilizzazione e comunicazione tra i residenti – in particolare le comunità straniere – con l’obiettivo di evitare queste micro discariche.

Ma la Lega, ora, chiede il pugno duro: la proposta di Zandonella viene avanzata anche come ordine del giorno al Dup, in altre parole una proposta da inserire nel documento unico di programmazione 2024-2026 dell’amministrazione Tarasconi. Il consiglio comunale discuterà anche di questo punto nelle prossime sedute.