Piazza Cittadella, proteste in consiglio: “Pratica sospetta”. L’assessore: “Saremo vigili”

Proteste, tensioni e polemiche. L’approdo della pratica di piazza Cittadella in consiglio comunale – il documento di riequilibro economico finanziario per avviare il tanto atteso e discusso parcheggio interrato – è stato accompagnato da un clima a dir poco incandescente, con il fuoco di fila delle minoranze. All’esterno di palazzo Mercanti un gruppo di attivisti (tra cui Legambiente, ApP, Europa Verde e Rifondazione comunista) ha esposto uno striscione con la scritta “Giù le mani da Cittadella” e l’accusa alla giunta Tarasconi di portare avanti un progetto dannoso per le casse pubbliche e l’ambiente, mentre nell’emiciclo istituzionale la seduta si è aperta con la richiesta di sospensione da parte della capogruppo di Fratelli d’Italia Sara Soresi.

“Noi consiglieri non abbiamo potuto esercitare il nostro potere di controllo – ha affermato l’esponente di FdI – a causa dello scarso tempo per esaminare la documentazione, carente tra l’altro di un riscontro dell’avvocatura comunale pur trattandosi di una delibera che modifica le condizioni contrattuali tra l’ente pubblico e una società privata. Il Comune, inoltre – ha aggiunto Soresi -, non ha chiesto un parere aggiornato ad Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, nonostante le vicende che riguardano la ditta incaricata a Catania e Reggio Emilia. Perché così tanta fretta?”. La richiesta di sospensiva è stata respinta dalla maggioranza. “Sono perplesso – ha ribattuto Boris Infantino (Pc Coraggiosa) – la documentazione è stata inviata nei termini previsti e il contratto è agli atti dal 2012”.

Un’altra istanza di stop ai lavori dell’aula è stata avanzata immediatamente da Gloria Zanardi, collega di FdI, che insieme a Soresi ha sfoderato una maglia con la scritta “Pratica di fretta, decisione sospetta”, per poi esporre un salvadanaio come denuncia del prospettato aumento delle tariffe nelle strisce blu. Dopodiché il gruppo di FdI ha abbandonato il consiglio comunale in aperta protesta. Pronta la replica dell’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni: “Negli ultimi dieci mesi, l’amministrazione ha lavorato per trovare una soluzione a questo problema annoso, in seguito a una chiara volontà politica. Ci siamo attenuti agli atti, con la massima tutela del Comune. Non si può mettere in dubbio la correttezza e la professionalità degli interlocutori presenti al tavolo tecnico, durante un confronto che ha portato adesso a una soluzione per sbloccare l’opera. Saremo vigili e inflessibili con Gps”.

NUOVE CONDIZIONI – Va ricordato che la nuova revisione del piano economico-finanziario tra il Comune e la società Piacenza Parcheggi (oggi diventata Global parking solution) prevede costi di realizzazione più alti per il futuro parcheggio interrato di piazza Cittadella, per una spesa aggiuntiva di quasi 4,7 milioni di euro. E nel frattempo, a partire dal 1º gennaio 2024, un incremento della tariffa nelle strisce blu pari a 28 centesimi all’ora in più. L’accordo risalente al 2012, infatti, comprende la concessione al privato delle opere di progettazione, costruzione e gestione del posteggio pubblico da 250 posti (50 destinati alla vendita), ma anche l’attuale servizio di conduzione delle aree di sosta a pagamento e rimozione forzata dei veicoli. Due questioni amministrative che s’intersecano come “vasi comunicanti”.

La stima per la costruzione della maxi-opera passa da 10.062.396 euro calcolati in passato a 14.757.735 euro di oggi. Si ipotizza perciò la realizzazione del parcheggio interrato con un aumento dei costi di 4.695.338 euro, di cui 1.073.597 euro a carico di Gps e 3.621.741 euro nell’ambito del riequilibro con alcune concessioni del Comune all’investitore privato, come la proroga di quattro anni (fino alla fine del 2043) della gestione delle aree di sosta a pagamento, l’incremento della tariffa nelle strisce blu (anche a causa degli adeguamenti Istat) e la riduzione del canone annuo che la ditta deve versare all’ente pubblico: l’importo passa da 1,2 milioni a 660mila euro nel 2020 e 2021, 800mila euro nel 2022, 850mila euro nel 2023 e 2024, 900mila euro fino al 2039 e 1,1 milioni nei restanti quattro anni, cioè un mancato introito complessivo di 2,4 milioni per le casse di palazzo Mercanti.

“POSSIBILI RITARDI A CAUSA DEI REPERTI” – L’avvio del cantiere è ipotizzato tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, con una durata prevista di diciotto mesi, senza però contare il ritrovamento di reperti archeologici durante gli scavi. “Il rischio c’è, ma la Soprintendenza ha autorizzato l’intervento – ha sottolineato l’assessore Bongiorni – si procederà a vista, certamente con possibili rinvii. Sul tema idraulico, invece, Ireti ha completato l’ispezione dei rivi urbani. Non risultano impedimenti dovuti a condotti attivi”.