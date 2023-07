Parcheggio in Cittadella: ok in giunta, parola finale al consiglio. Cantiere di 18 mesi

Piazza Cittadella trasformata in un cantiere entro la fine dell’anno. Fino alla costruzione del tanto atteso e discusso parcheggio interrato nell’arco di diciotto mesi, 540 giorni per l’esattezza, senza però contare gli eventuali reperti archeologici che potrebbero essere ritrovati durante gli scavi. Sono le tempistiche ipotizzate per l’avvio e la conclusione della maxi opera di cui si parla da oltre un decennio.

Oggi pomeriggio la giunta Tarasconi ha dato il via libera al nuovo quadro economico-finanziario per la realizzazione del posteggio davanti a palazzo Farnese. L’esecutivo di palazzo Mercanti ha alzato il disco verde per l’analisi tecnica redatta dalla società Avalon Srl con l’obiettivo di sciogliere i nodi e costruire il tanto discusso parcheggio. Il documento è atteso giovedì in commissione e lunedì prossimo in consiglio comunale per l’ok definitivo all’inizio dei lavori.

Come anticipato da Libertà e Telelibertà nei giorni scorsi, la nuova revisione del piano economico-finanziario tra il Comune e la società Piacenza Parcheggi (oggi diventata Global parking solution) prevede costi di realizzazione più alti per il futuro parcheggio interrato di piazza Cittadella, per una spesa aggiuntiva di quasi 4,7 milioni di euro. E nel frattempo, a partire dal 1º gennaio 2024, un incremento della tariffa nelle strisce blu pari a 28 centesimi all’ora in più. Va ricordato infatti che il l’accordo risalente al 2012 comprende la concessione al privato delle opere di progettazione, costruzione e gestione del posteggio pubblico da 250 posti (50 destinati alla vendita), ma anche l’attuale servizio di conduzione delle aree di sosta a pagamento e rimozione forzata dei veicoli. Due questioni amministrative che s’intersecano come “vasi comunicanti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: