Il sindaco: “Mi scuso con FdI”. Stop all’ostruzionismo, riparte l’iter del bilancio

“Riconosco ai consiglieri di Fratelli d’Italia il trattamento ingeneroso e limitante riservato sulla trattazione degli ordini del giorno al Dup, dato che i componenti della giunta non hanno provveduto a rispondere. Mi scuso, se sbaglio non ho alcun problema a dirlo. Auspico che i loro punti siano affrontati con successive mozioni, nell’ottica di una condivisione di intenti che deve vedere le parti unite verso la ripartenza dell’ente”. Così il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi ha aperto oggi la terza seduta del consiglio comunale incentrata sugli emendamenti al bilancio preventivo, cioè il documento contabile e strategico varato dall’amministrazione che comprende ad esempio l’aumento dell’Irpef e le risorse per il piano delle assunzioni.

Dopo il lungo ostruzionismo condotto prima dal centrodestra compatto insieme ad ApP e poi da FdI e Lega (che aveva portato alla sola discussione di dieci emendamenti su 236 totali nell’arco di due maxi-sedute) la maggioranza e l’opposizione di palazzo Mercanti hanno trovato l’intesa. Decisiva è stata la riunione dei capigruppo convocata pochi minuti prima l’avvio dell’odierno consiglio comunale, con l’obiettivo di velocizzare e archiviare la pratica del bilancio di previsione, il primo della giunta Tarasconi. La “maratona” del dibattito proseguirà mercoledì, senza escludere che un’altra seduta sia necessaria per arrivare alla votazione definitiva. Come condizioni, i consiglieri di FdI hanno chiesto – e ottenuto – le scuse pubbliche del sindaco e il ripescaggio di 28 dei loro emendamenti che sarebbero stati “cassati senza una logica”. Complessivamente, quindi, le proposte di modifica al Dup sono 264, comprese quelle dell’opposizione riammesse in discussione dopo un iniziale giudizio di inammissibilità.

“Ringrazio le minoranze e la maggioranza per le modalità positive che sono state concordate – ha spiegato la presidente dell’aula Paola Gazzolo – decidendo di dare la priorità alle proposte che hanno già il parere favorevole dell’amministrazione comunale”. E la capogruppo di FdI Sara Soresi ha confermato: “Andiamo avanti con responsabilità”.

Con un iter rapido e indolore, dunque, i consiglieri comunali hanno votato all’unanimità – per alzata di mano – vari emendamenti condivisi da entrambe le parti, maggioranza e opposizione, senza alcuna frizione né tentativi di ostruzionismo. Dall’abbattimento delle barriere architettoniche nei bagni pubblici all’estensione della cittadinanza attiva nelle fasce giovanili, dal coinvolgimento degli anziani in attività contro la solitudine alla maggiore collaborazione con i gruppi di vicinato: le proposte di modifica al Dup approvate dall’emiciclo toccano molteplici ambiti amministrativi.