Ripescati 50 emendamenti della minoranza, in consiglio avanti il dibattito sul Dup

Nel centrodestra si canta vittoria: “L’ostruzionismo ha dato i suoi frutti”, dice qualcuno a margine dei lavori. Del resto, nell’aula di palazzo Mercanti l’impressione diffusa è che l’opposizione abbia vinto il braccio di ferro con la maggioranza: in consiglio comunale a Piacenza, oggi, la maxi seduta sul bilancio preventivo 2023 si è infatti aperta con l’accettazione in discussione di 50 emendamenti che nei giorni scorsi non avevano passato il vaglio di ammissibilità. Dietrofront dunque: altri stimoli della minoranza sono stati inclusi nei lavori del “parlamentino” cittadino. “È stato un dialogo positivo” ha premesso la presidente Paola Gazzolo.

Così l’odierno consiglio comunale è iniziato nel segno della mediazione, dopo il muro contro muro che si è registrato martedì pomeriggio con l’ostruzionismo orchestrato da centrodestra e ApP. In origine le proposte di modifica al Dup, il documento strategico varato dalla giunta Tarasconi che comprende ad esempio l’aumento dell’Irpef e le risorse per il massiccio piano delle assunzioni, erano 490 totali: 186 ammesse nella precedente seduta e 304 respinte dall’ufficio di presidenza per varie ragioni. Una vera e propria “tagliola” secondo le opposizioni, che ha portato prima a un’insurrezione in aula e poi a un intenso confronto dei capigruppo con l’accoglimento di altri emendamenti.

Il dibattito oggi è partito in ritardo di quasi tre ore per consentire l’iter tecnico di riammissione delle proposte di modifica al Dup. La votazione definitiva slitta a nuove sedute in programma nei prossimi giorni. “Il ripescaggio degli emendamenti è la prova dell’insussistenza dei precedenti motivi di inammissibilità”, è stata l’energica reazione di Nicola Domeneghetti in rappresentata di Fratelli d’Italia, gruppo che si è sfilato dalla trattativa con la maggioranza, mantenendo una linea di intransigenza. “Il sindaco chieda scusa ai piacentini per l’atteggiamento tenuto” ha aggiunto Sara Soresi (FdI). Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) ha rincarato la dose: “La regia dettata dal sindaco Tarasconi è un atto grave, contro le prerogative di autonomia del consiglio. E la presidente Gazzolo ha confermato una gestione politica totalmente inadeguata per la quale si aspettano le scuse. Comunque, si tratta di un grande risultato della mediazione che la minoranza ha promosso”. Pronta la replica di Andrea Fossati (Pd): “Il consiglio comunale non deve occuparsi di questioni formali, noi abbiamo fatto il possibile per favorire il dialogo”.