Trentottomila euro. E’ il segno concreto di una “cittadinanza responsabile”, così la definisce Mario Idda, direttore della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. E’ il frutto della raccolta fondi “Libertà per Piacenza” promossa dall’Editoriale Libertà tra i suoi lettori in questi primi mesi del 2021 dove si tenta di ripartire lasciandosi alle spalle le tragedie del Covid. Una raccolta mirata ad attenuare le conseguenze economiche dell’epidemia che, com’è noto, da una parte hanno spinto oltre la soglia della povertà decine di famiglie prima in bilico, ora non più in grado di camminare da sole.

