Raccolti altri 5mila euro per gli alluvionati. “Donare è un bellissimo modo di vivere”

Sono già arrivate sul conto corrente della raccolta fondi di Editoriale Libertà per gli alluvionati dell’Emilia Romagna le donazioni frutto della solidarietà di cittadini e realtà del Piacentino manifestata negli ultimi due eventi organizzati sul territorio: la cena benefica Amop del 26 maggio nei chiostri del convento di Santa Maria di Campagna (della quale un terzo dei proventi è stato destinato appunto alla raccolta per l’alluvione) e la serata del 21 giugno a Rivergaro, con esposizione di supercar, musica e lotteria, organizzata da Confesercenti, Robjoy e Valter Bulla, con il contributo di Rossetti market e resa possibile anche grazie alla collaborazione dei commercianti e pubblici esercizi del paese.

“Abbiamo portato una trentina di vetture sportive – spiega Roberta Ticchi di Robjoy – e tra i tanti premi a sorteggio della lotteria c’era anche un giro del paese in Ferrari”. Una idea molto apprezzata dai bambini e non solo. “Ci saranno altre iniziative con le auto” promette Ticchi senza svelare dettagli. Una serata durante la quale, volutamente, non sono stati proposti cibo e bevande per non contrastare le attività commerciali del luogo.

“La cosa più bella è fare del bene e vedere la gente contenta – aggiunge Cristian Lertora, presidente di Confesercenti Piacenza Pubblici esercizi – e tutte queste manifestazioni le facciamo con lo spirito di coinvolgere i cittadini, farli divertire e nello stesso tempo donare qualcosa a chi ha bisogno”. Un obiettivo sottolineato anche dal presidente di Confesercenti Piacenza, Nicola Maserati.

La raccolta totale delle due iniziative è stata di 5mila euro – grazie anche ai contribuiti della ditta Sama di 1.000 euro, del Piacenza Calcio (300 euro) e di un privato cittadino con 200 euro – che fa lievitare a 78mila l’ammontare complessivo dei fondi raccolti finora da Editoriale Libertà con “Una mano piacentina per l’Emilia Romagna”.

“Abbiamo pensato di appoggiarci a questa raccolta fondi perché la gente si fida del nome di Libertà – spiega Valter Bulla, commerciante e promotore di numerose iniziative solidali del territorio – e questi 5mila euro sono già stati versati sul conto corrente dedicato”.

“Libertà c’è – ha concluso il vicepresidente dell’Editoriale, Alessandro Miglioli -, promuovendo tante raccolte e iniziative con l’aiuto di tutti, dai cittadini ad associazioni e aziende. Essere solidali nei confronti delle persone che si trovano in particolare difficoltà è un bellissimo modo di vivere. Ad oggi è stata acquistata un’ambulanza per persone disabili, e ci direte voi stessi come spendere gli altri fondi – conclude Miglioli -. Di idee ce ne sono tante, di necessità ancora di più. Continuiamo così” è l’esortazione finale.