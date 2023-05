Aiuti agli alluvionati: Editoriale Libertà lancia la raccolta fondi

Diamo una mano agli alluvionati. Da questo elementare impulso di solidarietà nasce la proposta di una sottoscrizione per raccogliere fondi destinati ad aiutare i nostri concittadini amici emiliano-romagnoli colpiti da una calamità devastante.

L’iniziativa è di Editoriale Libertà Spa e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati Ets.

Le necessità cui far fronte sono smisurate e in questo momento di prima emergenza risulta pressochè impossibile indicare con precisione in che modo saranno impiegate le donazioni. Tuttavia a titolo esemplificativo ci proponiamo di contribuire a: sostentamento (dal cibo al vestiario) delle migliaia di sfollati nelle strutture allestite da Comuni e Protezione civile; ripristino dell’agibilità delle sedi di enti di soccorso pubblico (tra cui alcune di Cri e Pubbliche assistenze); riacquisto di attrezzature e macchinari di aziende e/o artigiani; riparazione di danni in case di riposo per anziani; aiuti a famiglie alle quali l’alluvione ha distrutto i beni e gli oggetti essenziali della vita quotidiana. Ci impegniamo a precisare via via gli utilizzi delle somme raccolte. La sottoscrizione viene proposta di concerto con le sedi piacentine di Croce Rossa e Anpas-Croce Bianca.