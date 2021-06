Paura per una caduta in bici, ciclista trasportato a Parma in elicottero

Una rovinosa caduta in bicicletta è costata ad un uomo un viaggio in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. A Costa di Groppo Ducale, nel comune di Bettola, un uomo è infatti rovinosamente caduto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: è accaduto nel pomeriggio di domenica 20 giugno. Particolarmente grave un trauma facciale che ha indotto la centrale operativa del 118 ad inviare sul posto il servizio di elisoccorso arrivato da Pavullo: dopo le prime cure prestate dagli operatori, il ferito è stato condotto al nosocomio della città ducale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

