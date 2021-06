Controlli anti-Covid: nell’ultima settimana solo due persone multate

Due persone multate per aver trasgredito alle norme anti-Covid su un totale di 942 persone controllate: è questo il bilancio dell’ultima settimana di controlli (quella dal 14 al 20 giugno) condotti dalle forze dell’ordine a Piacenza. Nello stesso arco di tempo, le forze di polizia statali e locali hanno ispezionato 34 attività commerciali non riscontrando anomalie. In totale sono stati compiuti 547 servizi con l’impiego di 1099 uomini.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri, 20 giugno 2021, sono state controllate 136.110 persone e 8.019 esercizi commerciali: all’esito dei predetti controlli sono state sanzionate 4.324 persone e 95 esercizi commerciali.