Chiedevano l’elemosina infastidendo i passanti, sanzionate due donne

Due donne romene che chiedevano con insistenza l’elemosina rispettivamente in via Torricella e in piazza Cavalli infastidendo i passanti, sono state multate dalla polizia locale di Piacenza nell’ambito di controlli del territorio. Per la prima è scattato anche l’ordine di allontanamento da Piacenza.

Nell’ambito degli stessi controlli, una macelleria etnica di via Casseri, aperta dopo l’orario previsto per la chiusura in base all’articolo 18 del Regolamento di polizia urbano, è stata sanzionata, la multa è di 250 euro.

Durante un controllo dei veicoli in sosta irregolare nel centro storico, una pattuglia della polizia locale ha sanzionato il commerciante di un mini market di via Alberoni che aveva parcheggiato la propria autovettura sul marciapiede. Gli agenti, inoltre, avendo notato che nel bagagliaio del mezzo era stato caricato del pane pronto per essere consegnato ma tenuto in condizioni igieniche precarie, hanno redatto un verbale di ispezione e fatto segnalazione all’Ausl competente.

“Le attività descritte – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – denotano la capillarità dei controlli effettuati quotidianamente dalla polizia locale a tutela dei cittadini e della civile convivenza. In particolare, ringrazio gli agenti per l’impegno e l’attenzione nel far rispettare le norme introdotte dall’amministrazione per il quartiere Roma e per la zona di via Colombo, disposizioni che stanno garantendo una migliore convivenza e assicurando il diritto alla quiete delle persone nei suddetti quartieri, soprattutto nelle ore serali e notturne, grazie alle restrizioni orarie e ai divieti legati alla vendita di alcolici adottati”.