Rave party a Maleo, in 700 senza mascherina. “C’è grande preoccupazione”

Erano tutti volutamente senza mascherina gli oltre 700 partecipanti al rave party no mask che da sabato notte e fino al pomeriggio di domenica si è svolto a Maleo: “contro le regole, contro il sistema, contro le forze dell’ordine” hanno chiarito fin dall’inizio i partecipanti. Erano da poco passate le 23 e 30 quando, dalla stazione di Lodi e quella di Codogno, giovani e meno giovani sono scesi dai treni per attraversare più comuni e cercare di raggiungere Maleo, chi con uno o più cani, chi con lo zaino in spalla. Ed è da Lodi che è partito l’allarme per le forze dell’ordine.

Sul posto, però, alla cava Geroletta, erano già arrivate centinaia di persone che hanno iniziato a ballare al ritmo di una musica assordante. Malumori e rabbia tra gli amministratori non sono mancati. I carabinieri hanno invece già identificato i responsabili, che saranno denunciati. Ma il sindaco di Maleo, non nasconde i suoi timori: “C’è preoccupazione perché le norme anti-covid vigenti non sono state rispettate. E una zona come la nostra, per Maleo che ha subìto la grave situazione epidemiologica è sicuramente, un evento spiacevole. Spero non si ripeta più”.