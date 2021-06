“Via Legnano e Piazza Duomo diventino zone pedonali”. Partita la petizione

“La vogliamo sempre così”. E sopra appare l’immagine di una strada sgombra dalle auto in cui le persone camminano liberamente. La strada in questione è via Legnano e “La vogliamo così” è il nome della petizione che ha messo assieme un gruppo di residenti e commercianti della zona con un obiettivo: chiedere la pedonalizzazione di via Legnano, ma anche di piazza Duomo. Per questo da sabato mattina in alcuni punti “strategici” della via, ma anche in altre attività del centro, sono comparsi i fogli per la raccolta firme finalizzata a chiedere al Comune di intervenire.

“Quello che chiediamo è che sia via Legnano sia piazza Duomo restino sempre pedonali – spiega Cristina Bianchi che si è fatta portavoce della raccolta firme – di fatto in questi mesi è stato dimostrato che si può fare senza grossi problemi”.

Nel frattempo la raccolta firme sta procedendo: chi volesse aderire può farlo nelle attività di via Legnano (bar Piazza Vecchia, bar Legnano, bottega Pecora nera, libreria Fahrenheit 451 e parrucchiere Beauty & B) ma anche nella bottega “Pane quotidiano” in via Calzolai.