Star bene: stasera alle 20.30 su Telelibertà si parla di chirurgia personalizzata

Nuovo appuntamento per la trasmissione “Star bene” in onda ogni giovedì su Telelibertà. Stasera, alle 20.30, la trasmissione condotta da Marzia Foletti si sofferma sulla chirurgia personalizzata dei difetti della parete addominale: ospiti della serata saranno il dottor Massimiliano Mazzilli e il dottor Patrizio Capelli, rispettivamente dirigente di Chirurgia generale e direttore della Chirurgia generale vascolare toracica dell’Ausl di Piacenza.

Direttore scientifico della trasmissione è come sempre Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e fautore delle unità speciali di continuità assistenziale: “Le patologie della parete addominale sono un argomento di cui si parla poco anche se sono abbastanza frequenti – spiega Cavanna – a volte sono quelle patologie che non appartengono per fortuna ai tumori e alle malattie cardio-vascolari, però presentano problemi seri che vanno risolti”.