Cure a domicilio anti-Covid, Codacons premia Cavanna: “Amico del consumatore”

Un altro importante riconoscimento per il primario di oncoematologia all’ospedale di Piacenza, Luigi Cavanna, che riceverà, il prossimo 6 luglio, a Roma, il premio “Amico del consumatore 2020/2021”, attestato che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per l’impegno a difesa dei cittadini e della tutela dell’ambiente e della collettività.

Il premio è stato assegnato a Cavanna per essere stato il pioniere, in Italia, delle cure anti-Covid a domicilio, permettendo di ridurre l’intasamento degli ospedali. Cavanna ha avuto il merito di aver reintrodotto la medicina del territorio come strumento essenziale per combattere il Covid-19 e, soprattutto, di aver anticipato la terapia che oggi figura tra le linee guida della nuova sanità.

La premiazione si terrà martedì 6 luglio, alle ore 14, presso l’Auditorium Parco della Musica, a Roma.