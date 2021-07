Nuovo stop per la legge defibrillatori: attesa Ok della Commissione Affari Sociali

La legge sui defibrillatori è finita di nuovo nel limbo, dopo la soddisfazione per l’ok del Senato. Il “sì” finale della Camera rimane prigioniero dei pareri: dalla commissione Affari sociali della Camera si attende il definitivo via libera. Le nuove regole sui defibrillatori permetteranno di estendere in tutta Italia l’esperienza all’avanguardia di Piacenza. Si tratta di trascinare le dotazioni e le pratiche di salvataggio delle persone colpite da arresto cardiaco ad un livello di eccellenza diffusa.

Un salto di qualità dovrebbe essere avvertito come urgente, eppure i tempi risultano ancora dilatati. Sono ancora sotto gli occhi di tutti le immagini dello shock di tre settimane fa, quando il calciatore Christian Eriksen è stato “resuscitato” sul campo di Copenaghen. Ma per sapere quando i deputati riusciranno a votare la legge sui defibrillatori ci vorrebbe la sfera di cristallo.

Dalla politica, fortunatamente, non mancano le rassicurazioni. “Entro luglio è dura, massimo impegno però per l’ok a settembre”, annuncia Mara Lapia, parlamentare del Centro democratico che ha preso per mano la legge sui defibrillatori targata Piacenza già all’inizio del 2019.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’