Gimkana con l’auto alla festa del tortello di Vigolzone, condannato a 6 mesi

Gimkana e sgommate sulla pista da ballo della Festa del tortello con una vecchia Punto, condannato a sei mesi il “pilota”. In tribunale martedì 6 luglio la “bravata” di un giovane romeno che è finita per costargli un imputazione di danneggiamento. Il pm aveva chiesto nove mesi il giudice ne ha inflitti sei con la sospensione della pena e qualora entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza vengano pagati mille euro entro due a mesi al rifugio alpino di Vigolzone che era fra gli organizzatori del festival. Il fatto era avvenuto nel 2019 e il giovane romeno era entrato nel cuore delle notte in automobile nel campo sportivo dove c’era la pista da ballo. Con la Punto aveva sgommato sulla pista provocando qualche danno. Sull’auto era con altri cinque amici. In quel momento non c’era nessuno tuttavia qualcuno dalle case vicine aveva sentito il rombo del motore e le sgommate. Era stata chiamata la polizia locale che aveva fermato il pilota denunciandolo.

