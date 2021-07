Firmato il decreto, parte la corsa al bonus: 100 euro per l’acquisto di un nuovo tv

09

Con la nuova transizione tecnologica del digitale terrestre molti televisori non saranno compatibili con i nuovi formati e quindi da sostituire. Con la firma del decreto – da parte del ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – parte la corsa al bonus Tv, una norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo (compatibile con i nuovi standard di trasmissione) con un bonus massimo di 100 euro rivolto tutti cittadini, in quanto non sono previsti limiti Isee. Oltretutto sarà cumulabile con il precedente incentivo di 50 euro, previsto per chi ha un Isee inferiore a 20mila euro.

“Il bonus rottamazione Tv, – spiega il ministero – sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2 e Hevc, la nuova tecnologia che consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione”.

Il piano di transizione tecnologica è previsto a partire da settembre fino al giugno del prossimo anno, ma, così ripartito nel tempo, è contestato dalla associazioni delle tv locali perché è per loro penalizzante essendo obbligate ad un periodo di transizione, a differenza delle tv nazionali, chiamate alla conversione nel momento stesso in cui i nuovi standard diventeranno operativi a tutti gli effetti.

Tornando all’agevolazione, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il provvedimento individua tre requisiti per beneficiare dell’incentivo: residenza in Italia, rottamazione di un televisore e il regolare pagamento del canone tv. Sono compresi anche gli over 75 che sono esonerati dal pagamento del canone.

La rottamazione potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello vecchio, che si occuperà poi dello smaltimento dell’apparecchio e di ottenere un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente al momento dell’acquisto del nuovo apparecchio.

Un’altra modalità per rottamare la vecchia tv è consegnarla direttamente in un’isola ecologica autorizzata. In questo caso un modulo certificherà l’avvenuta consegna dell’apparecchio, con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto.