Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattina di venerdì 9 luglio in una azienda agricola del territorio di Fiorenzuola. Per cause da accertare un uomo è caduto da un tetto, riportando gravi ferite. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Parma.

