Cade un masso dalla montagna e centra una ciclista: gravissima

È stata condotta in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma, la donna di circa 60 anni centrata da un masso mentre si trovava lungo la strada Provinciale della Valdaveto. È accaduto intorno alle 19.15 a Salsominore, nel comune di Ferriere. La sfortunata protagonista della vicenda, stando alle ricostruzioni, viaggiava a bordo di una mountain bike quando improvvisamente, dalla parere che costeggia la carreggiata, un masso si è staccato e ha travolto la ciclista. Un pesante trauma cranico e ferite in varie parti del corpo: queste le conseguenze per la biker. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Bobbio e della Croce Rossa di Marsaglia ma dopo le prime cure, la donna è stata raggiunta dai soccorritori giunti da Parma in elicottero per il trasporto al nosocomio della città ducale.

